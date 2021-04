PSI-20 desce pela terceira sessão com EDP e Galp a pressionar

O PSI-20 fechou a cair 0,2% para 4.996,66 pontos, com 14 cotadas a perder valor, três a subir e uma inalterada. O índice português marcou a terceira sessão seguida em queda e regressou abaixo do patamar dos 5 mil pontos, depois de na semana passada ter negociado em máximos de janeiro.

Nas bolsas europeias a tendência foi mista, com variações de sinal contrário mas abaixo de 0,5%, com os investidores a digerirem a suspensão da vacina da Johnson & Johnson nos Estados Unidos (e consequente adiamento na entrega na Europa) e, por outro lado, a subida da inflação nos Estados Unidos, mas não a um ritmo que preocupe os investidores.

Embora a tendência tenha sido sobretudo negativa entre as cotadas do índice, o PSI-20 foi pressionado sobretudo pelas ações da EDP (-1,09% para 5,104 euros) e da Galp Energia (-0,87% para 9,574 euros).

Já ontem a petrolífera portuguesa tinha fechado em terreno negativo, depois de ter anunciado que a produção e venda de petróleo e produtos petrolíferos baixaram no primeiro trimestre deste ano.

Mas o dia não foi negativo para todas as cotadas do setor. A EDP Renováveis subiu 0,74% para 19,09 euros no dia em que anunciou a entrada em funcionamento do parque eólico Serracapriola, em Itália, que eleva para 299 megawatts (MW) a capacidade operacional da empresa naquele país.

Ainda a limitar as perdas do PSI-20 o BCP ganhou 0,58% para 0,121 euros. Do lado negativo há ainda a destacar as perdas da Ibersol (-2,8% para 5,56 euros) e da Mota-Engil (-1,37% para 1,436 euros).