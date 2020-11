PSI-20 desce pelo segundo dia com BCP e Galp a penalizar

O PSI-20 abriu a cair 0,31% para 4.593,16 pontos, com oito cotadas em queda, seis em alta e uma sem variação. Esta é a segunda sessão negativa para o índice português, numa altura em que as praças europeias transacionam ainda sem um rumo definido.

À semelhança de ontem, a pressionar o PSI-20 estão as ações que mais ganharam do período recente de fortes subidas motivadas pelos avanços das vacinas contra a covid-19.





A Galp Energia desvaloriza 1,37% para 9,37 euros numa sessão em que o petróleo volt a negociar em terreno negativo, com o WTI a descer mais de 2% em Nova Iorque. Já o BCP cede 1,52% para 0,1170 euros, penalizado também pelo falhanço das negociações para uma fusão entre o Sabadell e o BBVA em Espanha.





Ainda a pressionar o PSI-20 estão as ações da EDP (-0,22% para 4,52 euros) e das cotadas do setor do papel (a Navigator desce 1,28% para 2,46 euros e a Altri recua 0,58% para 4,424 euros).





Em sentido inverso está a Jerónimo Martins (+0,18% para 14,15 euros), depois de ter anunciado que vai pagar o dividendo de 13,8 cêntimos a partir de 16 de dezembro.



A maior subida é protagonizada pela Mota-Engil, que soma 2,4% para 1,534 euros depois de ter anuciado que ganhou um contrato de 125 milhões de euros no Peru.