PSI-20 desce penalizado pelo setor energético

A bolsa nacional abriu esta segunda-feira, 10 de fevereiro, a negociar em terreno negativo. O PSI-20 cede 0,18% para os 5.280,62 pontos, seguindo a tendência das bolsas europeias que também estão no vermelho.





Em Lisboa, nove cotadas seguem em baixa, três sobem e seis estão inalteradas. A EDP segue a desvalorizar 0,39% para os 4,568 euros ao passo que a EDP Renováveis cede 0,33% para os 12,26 euros. Também no setor energético a Galp Energia perde 0,65% para os 13,665 euros.Ainda nas quedas, a Sonae desvaloriza 0,54% para os 82,5 cêntimos e a Jerónimo Martins está a cair 0,41% para os 15,84 euros.



A travar maiores perdas no PSI-20 está o BCP, que sobe ligeiramente, e os CTT que valorizam 0,62% para os 2,954 euros. Os correios anunciaram na sexta-feira, após o fecho da sessão, que Raúl Galamba aceitou o convite para chairman. Além disso, a Ibersol sobe mais de 4%.



Na bolsa nacional, a época de resultados - que tem sido um "driver" das bolsas nos Estados Unidos e na Europa - começa esta terça-feira, 11 de fevereiro, com a apresentação dos resultados de 2019 da Navigator após o fecho da sessão. Neste momento, as ações da papeleira cedem 0,67% para os 3,254 euros.



De acordo com o consenso dos analistas que cobram as cotadas portugueses, com base em dados da Bloomberg, as perspetivas para a época de resultados do PSI-20 não são animadoras.



Na Europa, hoje é a vez de empresas como a Nestle e a Airbus apresentarem resultados.



(Notícia atualizada com mais informação às 8h21)