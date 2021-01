PSI-20 desliza com Galp e BCP a perderem mais de 3%

A bolsa nacional fechou em queda, com o principal índice, o PSI-20, a descer 0,28% para os 5.055,77 pontos. A contribuir estiveram 13 cotadas no vermelho, contra cinco no verde.





Na Europa as principais praças apontam sobretudo para o vermelho, depois de o índice que reúne as 600 maiores cotadas do continente, o Stoxx 600, ter chegado a tocar máximos de fevereiro do ano passado.





Em Lisboa, os pesos pesados Galp e BCP encabeçaram as perdas. A Galp deslizou 3,95% para os 8,95 euros, depois de ter chegado a afundar 4,14% para os 8,934 euros. A petrolífera escorregou num dia que também é desanimador no mercado de petróleo, com o barril a ser pressionado por um aumento nos inventários nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que a pandemia ameaça a procura com crescente severidade. O setor do petróleo e gás é um dos dois – a par do imobiliário – que mais perde na Europa.





O banco BCP ocupou o terceiro lugar do pódio das perdas, com uma quebra de 3,14% para os 12,34 cêntimos. Esta é a quinta sessão consecutiva em que o banco liderado por Miguel Maya se posiciona no vermelho, o que já lhe valeu o regresso a níveis de 31 de dezembro ao longo desta sessão.





O banco português cede apesar de a banca europeia, no seu conjunto, ter terminado a sessão a subir, em dia de discurso da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. Apesar de Christine Lagarde ter afirmado que a economia europeia terá registado nova contração no quarto trimestre, no comunicado o BCE admite que o programa de compra de ativos poderá não ser utilizado na totalidade "caso se mantenham as condições financeiras favoráveis".





A contrariar as quebras está o grupo EDP. A EDP Renováveis fica na frente, com um ganho de 3,37% para os 24,55 euros, e é seguida pouco depois pela EDP, que soma por sua vez 0,42% para os 5,32 euros.



(Notícia atualizada às 16:50)