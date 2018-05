PSI-20 desliza mais de 1%. Nos e REN em ex-dividendo caem cerca de 5%

Bruno Simão/Negócios

A bolsa nacional recua 1,01% para os 5.728,98 pontos, com apenas cinco cotadas no verde, duas inalteradas e onze em queda. Na Europa, a tendência é também negativa: o principal agregador, o Stoxx 600, regista uma descida de 0,45% para os 395,15 pontos pressionado sobretudo pelo sector do petróleo e gás e das matérias primas. O barril de Brent, referência para a Europa, está a desvalorizar 0,69% para os 79,02 dólares.

No pódio das perdas, estão Sonae Capital, que afunda 6,76% para os 0,966 euros; REN, que cai 5,31% para os 2,498 euros e Nos, a ceder 4,80% para os 4,72 euros.



No primeiro dia após a apresentação de resultados, a Sonae Capital desce 6,76% para os 0,966 euros. A empresa liderada por Cláudia Azevedo reportou um prejuízo de 7,47 milhões de euros entre Janeiro e Março deste ano, o que corresponde a um agravamento de 47,9% face às perdas de 5,05 milhões no período homólogo de 2017. Este valor fica acima das projecções dos analistas do BPI e CaixaBI, que apontavam para prejuízos de 5 milhões de euros, um valor de igual dimensão ao mesmo período do ano passado.

A Nos cede 4,80% para os 4,72 euros. A partir de hoje, as acções da Nos deixam de negociar com direito ao dividendo de 30 cêntimos por acção, um aumento de 50% face aos 20 cêntimos do ano passado e que supera os lucros obtidos, com um payout de 131%. A empresa oferece uma remuneração total 157 milhões de euros aos accionista, acima dos lucros de 124,1 milhões de euros obtidos pela cotada. Sem o desconto do dividendo, as acções estariam a subir 1%.

Já a REN distribui 90% dos lucros obtidos aos accionistas, descontando esta quarta-feira um dividendo de 17,1 cêntimos ao preço das acções. Estas caem 5,31% para os 2,498 euros mas, descontando o efeito do ex-dividendo, estas registariam uma subida de 1%, a semelhança da Nos.



A pesar no desempenho do PSI-20 está também a EDP, com uma quebra de 0,75% para os 3,424 euros e o BCP, que cai 0,57% para os 28,09 cêntimos.

Numa nota mais positiva, o sector do papel continua a valorizar, com a Altri a apreciar 0,51% para os 7,88 euros e a Semapa a renovar máximos históricos, ao subir 0,24% para os 21,30 euros.

