PSI-20 desliza quase 2% com BCP a afundar quase 6%

A bolsa nacional abriu em queda, com o PSI-20 a descer 1,83% para os 4.699,32 pontos. A contribuir para o desempenho negativo estão 16 cotadas no vermelho, contra apenas uma no verde e outra inalterada.





O BCP lidera as perdas em Lisboa, com uma queda de 3,73% para os 11,61 cêntimos, que já chegou a roçar os 6% desde o início da sessão. O Banco Comercial Português está a reagir à apresentação de resultados, que divulgou ontem. A instituição fechou 2020 com lucros de 183 milhões de euros, num período marcado pelo impacto da pandemia. Os resultados representaram uma queda de 39,4% em relação a 2019.





Outra cotada que prestou contas aos investidores ontem foi a Novabase, e mantém-se para já inalterada. A tecnológica revelou que o resultado líquido de 2020 encolheu 63,3% para 7,5 milhões de euros. O Conselho de Administração "não irá propor qualquer remuneração acionista na próxima AG".





Ainda a pesar fortemente no vermelho está a Galp, que resvala 2,65% para os 9,41 euros, num dia de perdas acentuadas no mercado de petróleo. Os investidores estão à espera da reunião do cartel de exportadores, que se realiza para a semana, e na qual podem ser decididas mudanças na política de exportação face ao recente aumento de preços.