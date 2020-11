PSI-20 em alta com BCP a subir mais de 2,5%

A bolsa nacional segue em alta, com o PSI-20 a somar 0,87% para os 4.405,33 pontos. Quase a totalidade das cotadas -15 - segue no verde, deixando apenas duas em terreno negativo.Lá fora, os investidores mostram-se animados depois de, na região da Ásia-Pacífico, ter sido assinado o maior acordo de comércio livre do globo. Isto, na mesma altura em que a possibilidade de um confinamento a nível nacional nos Estados Unidos parece mais longíqua, depois de conselheiros do presidente-eleito, Joe Biden, terem rejeitado esta hipótese.Por cá, o BCP destaca-se no verde, ao somar 2,61% para os 10,23 cêntimos e, com isto, ocupando o segundo lugar do pódio dos ganhos.

O banco liderado por Miguel Maya continua a fazer o seu caminho renovando máximos de agosto, depois de ter valorizado fortemente em cinco das últimas seis sessões. A evolução positiva desta instituição coincide com aquela que é observada nas pares europeias do setor. A banca é o grupo de cotadas que hoje mais avança dentro do índice Stoxx 600.



Forte no verde exibe-se também a pesada Galp, com um ganho de 1,90% para os 8,81 euros. A petrolífera sobe tal como a matéria-prima. O barril está a valorizar numa altura em que o cartel dos maiores exportadores está a considerar prolongar os cortes na produção por mais três a seis meses.



Ainda cima da fasquia de 1% reúnem-se as cotadas do setor do papel, com a Altri a apreciar 1,33% para os 3,96 euros, a Semapa a avançar 1,31% para os 7,75 euros e a Navigator a adicionar 1,17% para os 2,24 euros.



Do lado oposto da tabela, há dois pesos pesados a travar maiores ganhos do índice. Em primeiro lugar a Jerónimo Martins, com uma quebra de 0,49% e em segundo a EDP, que desce 0,26% para os 4,53 euros.

(notícia atualizada às 8:30)