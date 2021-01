PSI-20 em alta com BCP, Renováveis e Galp a impulsionar

A bolsa nacional alinha com a tendência europeia, quando as principais praças mostram convicção no verde. Por cá, essa convicção é emprestada pelo BCP, EDP Renováveis e Galp.

A carregar o vídeo ... Ana Batalha Oliveira anabatalha@negocios.pt 08:13







Assine já 1€/1 mês



... A bolsa nacional abriu a subir, com o PSI-20 a avançar 0,94% para os 5.106,98 pontos, na sua segunda sessão de ganhos. Há 11 cotadas que se posicionam no verde, contra apenas quatro no vermelho, ficando três inalteradas.



Os investidores estão otimistas de olhos postos no discurso da secretária do Tesouro norte-americana, Janet Yellen. Espera-se que Yellen aproveite o tempo de antena para defender o pacote de estímulos proposto pela administração de Joe Biden, de 1,9 biliões de dólares.



Em Lisboa, o BCP é a cotada que mais ganha, ao subir 2,47% para os 13,26 cêntimos. O líder é seguido pela EDP Renováveis, que avança 1,73% para os 23,55 euros.



A também pesada Galp segue duas posições abaixo, ascendendo 1,28% para os 9,17 euros, num dia positivo nos mercados de petróleo.



Pelo contrário, a EDP desce, no dia em que vai ser apresentada a nova equipa de gestão. Os pelouros de cada gestor serão anunciados esta terça-feira, depois da realização da assembleia-geral extraordinária agendada para as 10 horas, embora já se saibam alguns dos traços da nova equipa. A cotada perde 0,15% para os 5,36 euros. (Notícia em atualizada às 08:25) Saber mais PSI-20 Europa cotadas Wall Street juros câmbio euro dólar matérias-primas petróleo ouro

PSI-20 em alta com BCP, Renováveis e Galp a impulsionar









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.