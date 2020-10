PSI-20 em alta com EDP a animar

A bolsa nacional abriu em alta ligeira esta sexta-feira, 30 de outubro, com o PSI-20 a valorizar 0,16% para 3.869,31 pontos, depois de quatro sessões consecutivas de perdas.





Lisboa contraria, desta forma, o pessimismo das principais praças europeias, que seguem penalizadas pela evolução da covid-19 na região e pelas medidas restritivas impostas por vários países.





Por cá, é o grupo EDP que está a sustentar os ganhos do PSI-20. A elétrica liderada por Miguel Stilwell de Andrade avança 1,04% para 4,180 euros, depois de ter anunciado ontem que fechou os nove meses do ano com um resultado líquido de 422 milhões de euros, o que traduz uma queda face ao mesmo período do ano passado. A elétrica justificou esta evolução com as "quedas significativas" da procura e preços de eletricidade devido à pandemia, apesar de admitir "alguns sinais de recuperação" no período em análise, de acordo com o comunicado emitido pela elétrica à CMVM na quinta-feira.





Já a EDP Renováveis valoriza 1% para 16,08 euros.





Ainda na energia, a Galp perde 0,7% para 6,772 euros, no mesmo dia em que anunciou que a MFS reforçou a sua posição na empresa para 5,02%.





Também do lado das perdas segue o BCP, que desliza 0,29% para 6,95 cêntimos, depois de ter anunciado que obteve lucros de 146,3 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma queda de 45,9% face ao mesmo período do ano passado.



Os analistas do CaixaBank BPI previam lucros acumulados de 137 milhões de euros, ou seja, menos 50% em comparação com o período homólogo.