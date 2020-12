PSI-20 em alta com energia e papeleiras a dar ânimo

A bolsa nacional abriu em alta ligeira esta terça-feira, 1 de dezembro, com o PSI-20 a valorizar 0,33% para 4.620,07 pontos. Das 17 empresas que formam o principal índice nacional, 13 estão em alta, três em queda e uma inalterada.

Na Europa, a tendência é igualmente positiva com os principais índices a registarem subidas em torno de 0,5%, animadas pelos progressos no desenvolvimento das vacinas contra a covid-19. Ontem, a Moderna tornou-se a segunda farmacêutica a pedir ao regulador dos Estados Unidos uma aprovação de emergência para o uso da sua vacina, depois de a Pfizer já o ter feito no passado dia 20 de novembro.

Os investidores estão assim animados com a possibilidade de a vacinação em massa começar já no início do próximo ano, ajudando a pôr fim não só à crise sanitária como à crise económica.

Por cá, Semapa, Altri e CTT são das cotadas que mais animam o PSI-20. A Semapa avança 1,45% para 9,09 euros, a Altri sobe 1,86% para 4,590 euros e os CTT valorizam 1,02% para 2,465 euros.

A contribuir para os ganhos estão igualmente a EDP e a Galp. A petrolífera soma 0,42% para 9,082 euros enquanto a elétrica avança 0,83% para 4,505 euros, depois de ter anunciado ontem que vai marcar uma assembleia geral extraordinária em janeiro para eleger os novos membros do conselho de administração. António Mexia e Manso Neto, suspensos de funções por ordem judicial desde julho, comunicaram à EDP que não estão disponíveis para integrar um novo conselho de administração da empresa.