PSI-20 em alta impulsionado pela Jerónimo Martins e Corticeira Amorim

A bolsa de Lisboa abriu esta quarta-feira em alta, pela terceira sessão consectiva deste ano. O principal índice português, o PSI-20, está iniciou sessão a somar 0,20%, para 5.681,85 pontos, impulsionado sobretudo pelos ganhos da Jerónimo Martins e da Corticeira Amorim.Das 19 cotadas do PSI-20, 10 estão em terreno positivo, 6 caem e outras 3 estão inalterados (BCP, Novabase e Semapa). A Corticeira Amorim é a cotada que lidera os ganhos, com uma valorização de 1,44%, para 11,26 euros, seguida de perto pela Jerónimo Martins, que avança 0,83%, para 20,69 euros.A puxar pelo índice nacional estão também pesos-pesados como a EDP Renováveis, que soma 0,28%, e a Galp Energia, que 0,22%. Na última sessão, a Galp Energia foi a cotada que mais brilhou, com um disparo de mais de 5%, depois de ter sido incluída na lista de possíveis vencedores de 2022 do banco de investimento Bernstein, que classificou a cotada portuguesa como "outperform".Em contraciclo, destacam-se a Sonae (-0,30%), a EDP (-0,18%) e a Nos (-0,06%), que estão a aliviar ganhos das últimas sessões.Na Europa, os ganhos são pouco expressivos e há praças no "vermelho". O Stoxx 600, índice que serve de referência para o continente, abriu a valorizar ligeiramente 0,03%. Enquanto as bolsas de Frankfurt, Paris e Roma estão em alta, o índice britânico FSTE cai 0,23% e o espanhol IBEX desliza 0,05%.