PSI-20 em alta ligeira com BCP a liderar as subidas

A bolsa nacional está a negociar em alta esta sexta-feira, 3 de julho, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a subir ligeiros 0,06% para 4.431,90 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 10 estão em alta, quatro em queda e quatro inalteradas.





Na Europa, as bolsas sobem pela quinta sessão, encaminhando-se para a melhor semana num mês, animadas pelos progressos em torno do desenvolvimento de uma vacina contra a covid-19 e pelos dados económicos positivos que foram revelados ontem nos Estados Unidos.





Na maior economia do mundo, a criação de postos de trabalho, em junho, foi 50% superior ao esperado pelos economistas, o que está a alimentar as esperanças de uma recuperação mais rápida da crise do que o previsto.





Por cá, o BCP e a EDP Renováveis são as cotadas que mais impulsionam o PSI-20.O banco liderado por Miguel Maya avança 1,38% para 10,99 cêntimos, enquanto a EDP Renováveis sobe 0,47% para 12,78 euros.





Ainda na energia, a EDP segue inalterada enquanto a Galp Energia desliza 0,24% para10,50 euros, acompanhando a descida do petróleo nos mercados internacionais.





A contribuir para os ganhos do PSI-20 estão ainda a Navigator, com uma subida de 1,01% para 2,198 euros, e os CTT, que avançam 0,71% para 2,12 euros.