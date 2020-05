30 de março. Hoje, os analistas do BNP Paribas voltaram a cobrir as ações do banco português, com um preço-alvo fixado nos 15 cêntimos por ação, o que confere à cotada liderada por Miguel Maya um retorno potencial de 46% , face ao valor do fecho de ontem.Também a Jerónimo Martins conseguiu uma prestação em alta, com um ganho de 4,67% para os 15,45 euros por ação. Na Polónia, onde a retalhista atua através da Biedronka, o banco central cortou a taxa de juro do país de 0,5% para um mínimo histórico de 0,1%, naquela que foi a terceira redução em três meses. Hoje, a cotada portuguesa teve o quarto melhor desempenho de todo o setor na Europa.Ainda no setor do retalho, a Sonae - dona do Continente - registou uma subida de 1,19% para os 4,19 euros por ação.A petrolífera Galp finalizou o dia com um ganho de 1,15% para os 11,02 euros por ação, num dia em que anunciou que as suas refinarias, situadas em Sines e Matosinhos, podem regressar aos trabalhos a partir do próximo mês de junho. No grupo EDP, a cotada liderada por António Mexia teve um ganho de 1,06% para os 4,19 euros por ação, enquanto que a EDP Renováveis subiu 4,27% para os 11,72 euros. A subir estiveram também Nos (+2,23%) e CTT (+1,44%).Fora do PSI-20, a Martifer subiu 6,91% para os 38,7 cêntimos por ação, com os maiores acionistas, I’M SGPS e Mota-Engil, a disponibilizarem-se para cobrirem 22 milhões de prejuízos acumulados da empresa, tal como avançou o Negócios