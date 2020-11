PSI-20 em máximos de julho com Nos e Galp a dispararem mais de 6%

A bolsa nacional está em forte alta, destacando-se das principais praças europeias, nas quais também se registam ganhos sólidos. O PSI-20 soma 2% para os 4.538,18 pontos, tocando desta forma no máximo de 22 de julho.





A liderar as subidas estão dois grandes pesos da bolsa nacional: a Nos e a Galp. A empresa de telecomunicações segue a valorizar 7,66% para os 3,036 euros, a maior subida desde julho deste ano. Este salto é dado no primeiro dia de negociação desde que foi noticiado que o Governo português vai baixar os valores que cobra aos operadores, através da Anacom, pela utilização do espectro, no âmbito do leilão do 5G.





A Galp soma 5,68% para os 9,718 euros, depois de já ter estado a avançar 6,35% para os 9,78 euros, um máximo de 13 de agosto. A petrolífera está a acompanhar a tendência do mercado da matéria-prima, num dia em que o barril londrino regressa a máximos de março.





Além destes dois pesos pesados, também o BCP mostra músculo, ao apreciar 4,35% para os 11,76 cêntimos, um máximo de 17 de junho. Ainda a puxar pelo índice nacional estão as papeleiras, com a Altri a exibir a maior subida, de 5,08% para os 4,34 euros, cotando em níbeis de julho. Segue-se a Navigator, em máximos de junho na sequência de um ganho de 4,16% para 2,404 euros e finalmente a Semapa, que avança 4,09% para os 8,66 euros, para máximos também do sexto mês. As papeleiras dão um contributo significativo no dia em que a Navigator tem agendada uma assembleia-geral extraordinária, na qual vai votar a distribuição de quase 100 milhões de euros em dividendos.