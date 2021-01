PSI-20 em máximos de quase um ano com novo recorde da EDP e fortes ganhos do BCP e Galp

A bolsa nacional está a negociar em alta esta quarta-feira, 6 de janeiro, pela terceira sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 1,58% para 5.088,55 pontos, o valor mais alto desde 26 de fevereiro.





Na Europa, os principais índices também seguem com sinal positivo, numa altura em que os democratas mostram vantagem nas segundas voltas das eleições para o Senado, na Geórgia, reforçando a expectativa do partido de recuperar o controlo do Congresso dos Estados Unidos.





Nesse cenário, tendo os democratas de enfrentar menos obstáculos para avançar com as suas políticas, os especialistas antecipam mais estímulos à economia, aumento de impostos e também mais regulação.





Por cá, o BCP, a Galp e a EDP são as cotadas que mais animam o PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya valoriza 2,75% para 13,43 cêntimos, a Galp sobe 2,07% para 9,170 euros e a EDP escala 2,04% para 5,412 euros, depois de já ter tocado num novo máximo histórico de 5,446 euros.





Ainda na energia, a EDP Renováveis soma 0,64% para 23,5 euros.