PSI-20 em mínimos de quase 5 meses desce pela terceira sessão

A bolsa nacional está a negociar em terreno negativo pela terceira sessão consecutiva, com o PSI-20 a deslizar 0,27% para 4.972,00 pontos, o valor mais baixo desde 15 de janeiro.





Com 12 cotadas em queda, cinco em alta e uma inalterada, o principal índice nacional acompanha a tendência dos congéneres europeus, em mais uma sessão marcada pelos receios em torno das disputas iniciadas pelos Estados Unidos contra os seus parceiros e o seu impacto no crescimento da economia global.





Depois da guerra comercial contra a China e das ameaças contra a União Europeia, o Japão e a Coreia do Sul, a administração Trump ameaçou impor tarifas ao México se o governo não controlar o fluxo de migrantes para território norte-americano. Esta ameaça reforçou os receios e o clima de incerteza no mercado, já que o governo dos Estados Unidos já admite recorrer a tarifas como arma de política, e fora do contexto comercial.





A perspetiva de que estas disputas vão prolongar a incerteza e ter impacto na evolução da economia norte-americana está a levar o mercado a antecipar uma descida das yields das Treasuries a dez anos e uma reversão da normalização da política monetária por parte da Fed. Até quinta-feira, quando foram feitas as ameaças ao México, o mercado não antecipava nenhum corte dos juros este ano, mas agora já há vários bancos de investimento, com o JPMorgan e o Barclays, a prever duas descidas da taxa diretora em 2019.





Neste contexto, os principais índices europeus seguem com descidas de quase 1%, depois de terem conseguido fechar com sinal verde na sessão de ontem.





Na bolsa nacional, com exceção do BCP e da Nos todos os pesos pesados seguem em queda, como é o caso da Galp, que perde 0,37% para 13,32 euros, da Jerónimo Martins, que desvaloriza 0,84% para 13,605 euros, e da EDP, que recua 0,31% para 3,263 euros.





A Mota-Engil cai 2,33% para 1,890 euros, depois de o BPI ter cortado o preço-alvo para as ações de 3,1 para 2,8 euros.



No setor da pasta e do papel, a Navigator perde 0,7% para 3,140 euros, a Altri desliza 0,67% para 5,925 euros e a Semapa desvaloriza 1,47% para 12,04 euros, o valor mais baixo desde dezembro de 2016.