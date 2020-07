PSI-20 em pleno no vermelho com Jerónimo e Galp a perderem mais de 3%

A bolsa nacional fechou em forte quebra, juntando-se à derrocada das principais pares europeias. O PSI-20 desceu 2,05% para os 4.305,42 pontos, tendo chegado a recuar a mínimos de meados do mês passado.

A assustar os investidores estão os dados preliminares do PIB (produto interno bruto) norte-americano, que apontam uma quebra de 32,9% no segundo trimestre deste ano. Esta é a maior descida da história do país, apesar de ser menor do que era esperado.

Por cá, o dia foi carregado em termos de resultados financeiros. O peso pesado Jerónimo Martins negociou pela primeira vez desde que apresentou as contas do semestre e terminou a sessão na liderança das perdas, com uma descida de 3,77% para os 14,19 euros.



A dona dos supermercados Pingo Doce registou no primeiro semestre uma quebra dos lucros de 36,2% face ao mesmo período do ano anterior, para 104 milhões de euros.

Esta quinta-feira, a Galp fechou o pódio das quebras com um deslize de 3,34% para os 9,09 euros, acompanhando a tendência do petróleo. O barril de Brent está a deslizar, quase 3% para perto dos 42 dólares, também abalado pelas perspetivas económicas negativas que os números nos Estados Unidos deixam antever.



A REN, que ontem também revelou os números do semestre que passou, assumiu que os respetivos lucros encolheram 9,8% para 46 milhões. Hoje, nos mercados, a quebra foi de 2,02% para os 2,42 euros.



Após o fecho é a vez de a Novabase apresentar contas aos investidores. Em bolsa, esta tecnológica cedeu 1,25% para os 3,15 euros.

