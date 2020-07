PSI-20 em queda a acompanhar correção da Europa

O PSI-20 desce 0,14% para 4.539,37 pontos, com nove cotadas em queda, sete em alta e duas sem variação.



As bolsas europeias também estão a corrigir dos máximos de março atingidos na véspera, dia em que as ações reagiram de forma favorável ao acordo histórico alcançado pelos líderes europeus, que aprovaram um fundo de recuperação dotado de 750 mil milhões de euros para recuperar a economia europeia.





Hoje a tendência é de correção, depois da sessão em Wall Street ter sido negativa devido aos sinais de discórdia sobre o novo pacote de estímulos nos Estados Unidos e das praças asiáticas terem sido penalizadas pelo forte aumento de casos covid-19 na Austrália.Em Lisboa a tendência também é negativa com o PSI-20 a ser penalizado pelas cotadas do setor energético. A Galp Energia cede 0,24% para 10,595 euros e a EDP desce 0,44% para 4,529 euros.A elétrica atingiu máximos de março na sessão de ontem e o período de subscrição das novas ações do aumento de capital inicia esta quinta-feira.Ainda a pressionar o PSI-20 estão as ações dos CTT, REN, Navigator e Altri. A Nos, que apresenta hoje os resultados do primeiro semestre, está com sinal contrário, a ganhar 0,11% para 1,60 euros. BCP (+0,09% para 0,1092 euros) e Jerónimo Martins (+0,03% para 14,805 euros) também estão em alta, embora com ganhos pouco expressivos.