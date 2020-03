PSI-20 em queda após melhor semana desde maio de 2009  

O PSI-20 abriu a cair 0,64% para 3.917,47 pontos, com o índice português a ser penalizado pela queda acentuada das ações da Galp Energia.

Na Europa o panorama também é negativo, com o otimismo dos investidores com a onda de estímulos a ser anulado com a propagação da pandemia em todo o mundo e com a queda dos preços do petróleo. Na semana passada o desempenho dos índices foi positivo, com Wall Street a conseguir mesmo a maior valorização desde 1939. Nas últimas cinco sessões o PSI-20 avançou mias de 7%, na melhor semana desde 2009.

Nos mais recentes estímulos económicos, o banco central da China injetou mais dinheiro no seu sistema financeiro e a Austrália anunciou um mega programa de suporte ao emprego. Agora, os analistas do JPMorgan Chase consideram que o pior nos mercados já foi deixado para trás.



Apesar dos esforços dos bancos centrais e governos para conter o impacto económico da covid-19, as notícias quanto à sua propagação não são animadoras. Os Estados Unidos da América são agora o país do mundo com o maior número de pessoas infetadas com coronavírus e prevê-se que as mortes provocadas pela pandemia possam chegar às 200 mil.