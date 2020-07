PSI-20 em queda com ações da EDP e BCP a pressionarem

O PSI-20 abriu a cair 0,03% para 4.451,22 pontos, com 10 cotadas em alta, cinco em queda e três sem variação.



O índice português está a ser pressionado pelas desvalorizações das ações do BCP e do Grupo EDP, enquanto a Jerónimo Martins e a Galp Energia travam as perdas.





Nas praças europeias a tendência é de alta ligeira, seguindo os ganhos moderados da Ásia, numa altura em que o aumento de infeções por coronavírus em todo o mundo continua a ofuscar as expectativas de mais estímulos nos EUA.Depois de ontem as tecnológicas terem impulsionado os índices norte-americanos, os investidores estão nesta altura de olhos postos na reunião da Reserva Federal."Há algum otimismo de que a provável mensagem da Fed de '[taxas] reduzidas por mais tempo' seja uma mensagem positiva esta semana", disse Seema Shah, estratega-chefe da Principal Global Investors, citado pela Dow Jones. "Mas os investidores continuam cautelosos em relação aos EUA."As ações do BCP caem 0,5% para 10,04 cêntimos no dia em que o banco vai anunciar os resultados do segundo trimestre. O lucro do banco liderado por Miguel Maya vai registar uma subida homóloga de 93% para os 31 milhões de euros, no segundo trimestre deste ano, face aos 15,9 milhões de euros anunciados no mesmo período do ano anterior, de acordo com as estimativas do CaixaBank/BPI As ações da EDP contribuem para o desempenho negativo do PSI-20 com uma queda de 0,61% para 4,392 euros, com os direitos de subscrição do aumento de capital a cederem 6,19% para 9,1 cêntimos. As ações continuam "baratas" face aos direitos, com a sua cotação a apontar para o valor teórico do direito de 9,3 cêntimos. As ações da EDP Renováveis descem 0,57% para 13,94 euros.A travar a queda do índice português estão as ações da Jerónimo Martins (0,45% para 14,435 euros) e da Galp Energia.