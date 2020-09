PSI-20 em queda com Altri a descer 4%

A bolsa nacional está a negociar em queda esta sexta-feira, 11 de setembro, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a desvalorizar 0,19% para 4.317,46 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, oito estão em queda, cinco em alta e cinco inalteradas.





Na Europa, a tendência é igualmente negativa, com os investidores a refletirem as preocupações com a evolução da pandemia, sobretudo na Europa, e o reacendimento das tensões entre os Estados Unidos e a China, depois de o presidente Donald Trump ter dito que não alargará o prazo de 15 de setembro para a venda das operações da TikTok nos Estados Unidos.





Por cá, a Galp, a Altri e a Nos estão entre as cotadas que mais pressionam o PSI-20.A operadora desliza 1,8% para 3,386 euros, a Galp perde 1,13% para 8,930 euros e a Altri desvaloriza 4,01% para 4,228 euros, depois de ter anunciado ontem os seus resultados do primeiro semestre.





A empresa registou no primeiro semestre deste ano um resultado líquido de 9,2 milhões de euros, o que significa uma quebra de 86,4% face aos 67,9 milhões de euros do período homólogo de 2019.





Em comunicado à CMVM, o grupo justificou o decréscimo com a quebra dos preços da pasta nos mercados internacionais de cerca de 27%, uma vez que os custos totais permaneceram inalterados face ao primeiro semestre de 2019, tendo aumentado a venda e a produção de pasta de papel, acrescenta.





A contribuir para as perdas estão ainda o BCP, que desliza 0,95% para 9,34 cêntimos.