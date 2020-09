PSI-20 em queda com BCP e Nos a penalizar

A bolsa nacional abriu em queda esta quarta-feira, 30 de setembro, com o PSI-20 a desvalorizar 0,44% para 4.015,35 pontos.





A praça portuguesa acompanha desta forma as congéneres europeias, que negoceiam todas em queda, com o debate presidencial entre Donald Trump e Joe Biden, na noite de terça-feira, a pesar no sentimento dos investidores. O primeiro debate entre os dois candidatos, quando falta pouco mais de um mês para as eleições nos Estados Unidos, ficou marcado por insultos e trocas de acusações, o que está hoje a penalizar o mercado acionista.





Por cá, o BCP e a Nos estão entre as cotadas que mais contribuem para a descida do PSI20. O banco liderado por Miguel Maya cede 0,88% para 7,89 cêntimos, enquanto a operadora perde 1,05% para 3,014 euros.





A contribuir para a queda do principal índice nacional estão também as cotadas do grupo EDP, com a casa-mãe a desvalorizar 0,43% para 4,123 euros e a EDP Renováveis a cair 0,43% para 13,80 euros.





Ainda na energia, a Galp segue inalterada depois de ter registado ontem a maior queda em dois meses.





Ainda do lado das descidas, a Altri cai 1,80% para 3,592 euros, ao passo que Navigator e Semapa deslizam 0,66% para 2,102 euros e 7,50 euros, respetivamente.