PSI-20 em queda completa a mais longa série de perdas desde Fevereiro

Pela sexta sessão consecutiva, a bolsa nacional encerrou em queda, completando a mais longa série de desvalorizações desde o início de Fevereiro. Além disso, o PSI-20 fechou o dia no valor mais baixo desde Maio, com um recuo de 0,76% para 5.368,78 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, apenas quatro escaparam às perdas.





Na Europa, as descidas foram generalizadas, com a bolsa de Atenas a descer mais de 2%, e o DAX e o CAC40 a caírem mais de 1%, numa sessão marcada pelo aumento dos receios em torno dos mercados emergentes.