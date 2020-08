PSI-20 em queda pela primeira vez em quatro sessões com BCP a pressionar

A bolsa nacional está a negociar em queda esta quinta-feira,13 de agosto, com o PSI-20 a desvalorizar 0,15% para 4.474,98 pontos, depois de três sessões consecutivas de ganhos.





Na Europa, a tendência é igualmente negativa, com os principais índices a negociarem com sinal vermelho pela primeira vez em cinco sessões.





A penalizar o mercado estão as declarações do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo, que afirmou que as ordens executivas contra as donas da TikTok e WeChat são, na verdade, mais abrangentes, sugerindo um ataque mais amplo contra as tecnológicas chinesas.





Por outro lado, os investidores estão de olhos postos na reunião que decorrerá entre as duas maiores economias do mundo, para avaliar os progressos do acordo comercial de fase um firmado no início deste ano.





Por cá, o BCP é das cotadas que mais pressiona o PSI-20,com uma descida de 1,03% para 10,60 cêntimos, assim como a EDP e EDP Renováveis, que deslizam ambas 0,14% para 4,411 euros e 14 euros, respetivamente.





Ainda na energia, a Galp sobe ligeiros 0,24% para 9,830 euros.





Em destaque esta manhã estão as ações da Cofina, com uma subida de 9,09% para 24 cêntimos, depois de a empresa ter anunciado ontem uma OPA sobre a totalidade do capital da Media Capital, que detém a TVI e várias rádios, entre as quais a Comercial. A OPA é uma versão modificada da oferta lançada em setembro de 2019 e a contrapartida oferecida é de 0,415 euros por ação da Media Capital.





Em comunicado à CMVM, a Cofina assinalou que a OPA modificada deixa de estar enquadrada no contrato celebrado com a Prisa para a aquisição da totalidade da subsidiária Vertix e, assim, de 94,69% do capital da Media Capital. Desta forma, as ações detidas pela Vertix passam a ser objeto da oferta.