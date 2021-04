PSI-20 em queda pela terceira sessão com Ibersol a afundar mais de 6%

A bolsa nacional está a negociar em queda esta terça-feira, 13 de abril, pela terceira sessão consecutiva, com o PSI-20 a perder 0,15% para 4.999,10 pontos.





A praça portuguesa contraria desta forma os ganhos ligeiros registados pelos principais índices europeus, numa altura em que os investidores se preparam para a época de resultados do primeiro trimestre deste ano, para avaliar o impacto da pandemia da covid-19 nos lucros das empresas no arranque deste ano.





Por cá, as cotadas do grupo EDP estão entre as que mais penalizam o PSI-20. A casa-mãe perde 0,08% para 5,156 euros enquanto a EDP Renováveis desliza 0,69% para 18,82 euros.





A contribuir para as quedas está também a forte desvalorização da Ibersol, que segue a perder 6,64% para 5,34 euros.





Com sinal negativo seguem ainda a Nos e a Jerónimo Martins, com desvalorizações de 0,4% para 3,026 euros e 0,17% para 14,26 euros, respetivamente.