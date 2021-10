PSI-20 em rota ascendente à boleia dos pesos pesados

A Bolsa de Lisboa abriu esta manhã no verde. Depois de ontem ter encerrado em máximos de três anos (é preciso recuar a agosto de 2018, para se encontrar o índice em valores tão altos), esta terça-feira o PSI-20 mantém a rota ascendente e estava a valorizar 0,27% nos primeiros minutos da negociação, para os 5526,29 pontos.Das 19 cotadas do principal índice, dez estavam a subir, quatro desciam e cinco mantinham-se inalteradas. Os "pesos pesados" da bolsa ajudam a segurá-la em terreno positivo. Jerónimo Martins, BCP, Galp Energia e EDP Renováveis estavam a registar ganhos. A casa-mãe EDP era o único gigante do lado das quedas.Apesar de hoje ser feriado, o mercado de valores mobiliários português continua a funcionar. O calendário da Euronext só prevê interrupções em três dias, neste ano de 2021: ano novo, sexta-feira santa e segunda-feira da Páscoa. Nos dias 24 e 31 de dezembro encerrará a negociação mais cedo.Esta terça-feira, Lisboa está alinhada com as restantes praças europeias que, a esta hora, negoceiam todas positivas, com ganhos na ordem dos 0,50%. Os investidores europeus mantêm o otimismo, mesmo depois do apagão de ontem do grupo do Facebook ter arrastado Wall Street para terreno negativo e de, esta manhã, as bolsas asiáticas continuarem a mostrar receios de um possível contágio em relação à crise do gigante imobiliário Evergrande."Houve um aumento considerável de ansiedade no mercado - uma queda não é irracional", escreveu Seema Shah, estratega-chefe da Principal Global Investors.(Notícia atualizada com mais informação)