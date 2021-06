PSI-20 encerra a ganhar 0,31%, com Navigator a subir quase 2%

A bolsa nacional encerrou a sessão desta sexta-feira a subir 0,31%, para 5137,29 pontos, com 12 cotadas a subir, 3 em queda e 3 inalteradas.A negociação em Lisboa esteve em linha com as praças europeias, que também estiveram a negociar em terreno positivo. Hoje foram conhecidos dados sobre o emprego nos Estados Unidos, com os investidores a retirar algumas pistas sobre a recuperação económica. A taxa de desemprego nos EUA baixou em maio para 5,8%, menos três décimas face ao mês de abril. Note-se que esta foi a primeira vez desde o início da pandemia em que a taxa de desemprego nos EUA fica abaixo do 6%. Os sinais sobre o retomar da economia permitiram aliviar alguns dos receios sobre um possível aumento da inflação.A Navigator esteve a liderar os ganhos nesta sessão, fechando a subir 1,91%, para os 2,888 euros. A Altri também viu os títulos valorizar nesta sessão, encerrando o dia a ganhar 1,33% para os 5,73 euros.A Sonae registou a segunda maior subida da sessão, ao avançar 1,45% para 80,65 cêntimos. Uma nota ainda para os CTT, que subiram 1,42% para 4,28 euros.A EDP Renováveis esteve em destaque no setor da energia: esta cotada valorizou 1,31% para 18,60 euros. Já a casa-mãe caiu 0,18% para 4,48 euros.A Galp Energia liderou as perdas nesta sessão, ao depreciar 2,61% para 9,84 euros. A petrolífera viu o Barclays baixar esta sexta-feira a recomendação da Galp de "overweight" para "equal-weight", considerando que a empresa já não sobressai face às pares.Ainda nos pesos pesados do índice, o BCP subiu 0,44% para 16,07 cêntimos e a Jerónimo Martins, a dona dos supermercados Pingo Doce, avançou 0,41% para os 15,96 euros.(notícia atualizada)