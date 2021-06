PSI-20 encerra no verde, com CTT a ganhar mais de 3%

Leia Também Europa avança após dados animadores sobre recuperação económica. Petróleo continua a subir

O PSI-20 terminou a sessão desta quinta-feira em terreno positivo, a subir 0,76% para os 5.077,57 pontos. A maioria das cotadas encerrou a sessão em terreno positivo: das 18 cotadas que compõem o índice, 14 subiram, 3 desceram e 1 ficou inalterada.Os CTT lideraram os ganhos, a subir 3,21% para 4,83 euros. A empresa concluiu esta quarta-feira o programa de recompra de ações próprias que lançaram em maio deste ano, tendo atingido 1% do capital e 1,5 milhões de títulos.Também as cotadas da energia estiveram em destaque nesta sessão, com a EDP a ganhar 1,56% para os 4,553 euros. Já a EDP Renováveis avançou 0,93% para 18,49 euros e a Galp Energia apreciou 0,04% para 9,608 euros. A REN valorizou 1,31% para 2,315 euros.Também a Nos esteve em destaque nesta sessão, com ganhos de 1,43%, terminando dia com uma cotação de 2,980 euros, após o JP Morgan ter iniciado a cobertura da cotada dando-lhe um potencial de valorização de 36%. O BCP avançou 0,14% para os 14,24 cêntimos.No retalho, a Sonae e a Jerónimo Martins também fecharam em terreno positivo. A dona do Continente avançou 0,87% para 81,35 cêntimos e a Jerónimo Martins ganhou 0,48% para 15,605 euros.Já a Semapa, Ibersol e a Altri terminaram o dia no vermelho. A Semapa cedeu 1,53% para 11,60 euros e a Ibersol desvalorizou 1,32% para os 6 euros. A Altri encerrou a sessão a ceder 0,92% para 5,38 euros, no dia em que anunciou a intenção de colocar em bolsa a Greenvolt, a sua filial para as energias renováveis.(notícia atualizada)