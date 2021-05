PSI-20 encerra no vermelho, com BCP e Altri a pressionar

O índice PSI-20 fechou a sessão desta segunda-feira em terreno negativo, ao cair 0,95% para os 5.221,72 pontos . Das 18 cotadas que integram o índice, 8 avançaram e 10 caíram.



A bolsa nacional contrariou a tendência predominante na Europa, onde uma boa parte das praças europeias fecharam em alta.





A liderar as quedas em Lisboa esteve o BCP, que recuou 5,76% na primeira sessão da semana, para os 15,55 cêntimos. Os títulos da Altri tombaram 2,71%, para os 6,095 euros. Também a operadora Nos caiu 2,44% nesta sessão, para os 3,052 euros. Na energia, a EDP terminou a sessão a desvalorizar 0,84%, nos 4,702 euros.Nota ainda para a Sonae, que recuou 1,15% para os 81,60 cêntimos. Já a Mota-Engil deslizou 0,93% para os 1,4850.Já nas cotadas em terreno positivo, a Galp Energia liderou os ganhos nesta sessão, com as ações a apreciar 0,79% para os 10,045 euros, seguida pela Pharol, que valorizou 0,58% para os 10,44 cêntimos. A EDP Renováveis avançou 0,26% para os 19,61 euros.A Jerónimos Martins, dona dos supermercados Pingo Doce, encerrou a sessão também em terreno positivo, com os títulos a valorizar 0,47% para os 15,8950 euros.A tecnológica Novabase avançou 0,49%, para os 4,12 euros, após ter apresentado a faturação no primeiro trimestre. O volume de negócios da empresa subiu 5% até março , para os 33 milhões de euros.