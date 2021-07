PSI-20 encerra no vermelho, pressionado pelas cotadas da energia e BCP

Leia Também Lisboa abre com queda ligeira pressionada por energia e BCP

A bolsa nacional fechou a sessão no vermelho, a depreciar 0,95% para 5.034,99 pontos. Das 18 cotadas que compõem o índice, 14 fecharam a cair e 4 a subir.O PSI-20 esteve em linha com as praças europeias, onde os principais índices também terminaram o dia no vermelho.As cotadas da energia, como o grupo EDP e a Galp, pesaram na sessão desta quarta-feira. A EDP liderou as quedas nesta sessão, ao depreciar 2,42% para os 4,470 euros. Também a EDP Renováveis fechou no vermelho, a cair 1,16% para 19,54 euros, no dia em que anunciou que fechou um contrato de 25 anos na Polónia para projetos eólicos de 369,5 MW com a Engie. Já a Galp caiu 1,99% para os 9,152 euros.O BCP fechou o dia a ceder 1,39%, com os títulos nos 13,50 cêntimos. O Millenium Bank, banco polaco controlado pelo BCP, registou esta quarta-feira a maior queda em oito meses, ao cair 7,3%, com as ações a descer até aos 4,62 zloty (cerca de 1,02 euros).No setor do retalho, a Jerónimo Martins depreciou ligeiramente (0,06%) para os 15,38 euros. Já a Sonae caiu 0,62% para 80 cêntimos.Com quatro cotadas no verde, a Corticeira Amorim liderou os ganhos, a avançar 1,73% para 10,60 euros. A Pharol e a Ramada ganharam 0,40% e 0,34%, respetivamente, para cotações de 10,10 cêntimos e 5,96 euros, respetivamente.A tecnológica Novabase apreciou 0,24% para 4,16 euros.