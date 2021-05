PSI-20 escala para máximo de quatro meses com CTT a disparar 10%

O PSI-20 fechou a última sessão da semana com uma subida de 1,13%, para os 5.149,22 pontos, máximo desde 8 de janeiro. Das 18 cotadas do índice 13 subiram e cinco fecharam no vermelho. No entanto, no caso da REN e Semapa, ajustando ao dividendo as ações registaram subidas.Num dia de ganhos nos principais mercados europeus, a bolsa portuguesa contou com um "disparo" de 10% dos CTT, para máximos de três anos e meio. Também a Sonae e a Navigator avançaram para os níveis mais altos desde fevereiro de 2020.Os CTT foram a "estrela" do dia, impulsionados pelos bons resultados trimestrais divulgados após o fecho da sessão de ontem, encerrando com uma valorização de 10,05%, para 4,27 euros. Esta foi a maior subida diária da cotada desde março do ano passado.Com ganhos robustos esteve também a Navigator, que avançou 4,53%, para os 3,094 euros, um máximo desde fevereiro do ano passado. Também a Sonae, que subiu 2,25%, para 0,84 euros, atingiu o valor mais elevado em 15 meses.No setor energético, a EDPR voltou em força aos ganhos após a queda da véspera e somou 2,63%, para os 19,50 euros, enquanto a EDP valorizou 1,76%, fechando nos 4,625 euros. A Galp, contudo, recuou 0,88%, para os 10,14 euros. Já a REN encerrou nos 2,35 euros, a cair 5,43%. No entanto, a REN negociou sem direito a dividendo, pelo que ajustando teria fechado a subir 1,55%.Também a Semapa entrou em ex-dividendo, pelo que a queda de 3,97%, para 11,62 euros corresponde, em termos ajustados, a um ganho de 0,28%.Ainda com subidas acima dos 2% fecharam as ações do BCP (+2,51%, para 0,1305 euros), Ibersol (2,40%, para 5,98 euros), Corticeira Amorim (2,40%, para 10,26 euros) e Mota-Engil (2,02%, para 1,467 euros).(Notícia atualizada)