PSI-20 escapa a razia na bolsas e sobe pela segunda vez em 2019

O PSI-20 fechou a sessão desta quinta-feira, 3 de Janeiro, a ganhar 0,11% para 4.746,06 pontos, com oito cotadas em alta, sete em queda e três inalteradas no valor de fecho de quarta-feira, isto na quarta sessão consecutiva em que a bolsa nacional negociou no verde, o que significa que em 2019 a praça lisboeta só conheceu subidas.





Em Lisboa, o grupo EDP, a Nos e o BCP foram as cotadas que mais apoiaram a prestação positiva do PSI-20, que protagonizou a exceção num dia de perdas na Europa. A EDP somou 0,83% para 3,025 euros, a EDP Renováveis cresceu 0,32% para 7,835 euros, a Nos apreciou 1,14% para 5,345 euros, e o BCP avançou 0,92% para 0,2307 euros. Nota ainda para a Ren que subiu 1,72% para 2,49 euros.



Efeito neutro tiveram as duas retalhistas, já que tanto a Jerónimo Martins como a Sonae terminaram o dia inalteradas respetivamente nos 10,30 euros e nos 0,8125 euros.



A impedir uma maior valorização da bolsa nacional estiveram a Mota-Engil (-3,47% para 1,558 euros) e as papeleiras: a Altri recuou 1,68% para 5,85 euros, a Navigator resvalou 1,48% para 3,584 euros e a Semapa deslizou 1,39% para 12,76 euros.



Por fim, nota negativa ainda para a Galp Energia que perdeu 0,68% para 13,965 euros.



(Notícia atualizada às 16:47)

Em sentido inverso, a generalidade das principais praças europeias transacionaram no vermelho, com o índice de referência Stoxx 600 a recuar pelo segundo dia consecutivo, sobretudo pressionado pelas perdas verificadas nos sectores das matérias-primas e automóvel.A revisão em baixa das estimativas para as vendas da Apple no último trimestre de 2019, em especial devido à degradação das perspetivas decorrente dos efeitos provocados pela disputa comercial em curso entre a China e os Estados Unidos, acabou por contagiar as bolsas mundiais mais relevantes. Por outro lado, também os sinais que apontam para a continuação de arrefecimento da economia global no presente continua a impactar negativamente nas bolsas.