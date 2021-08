PSI-20 estreia agosto em alta. Sonae perdeu gás e fechou no vermelho

O PSI-20 avançou 0,70%, para os 5.062,15 pontos, acompanhando a tendência vivida nas principais praças europeias. Os bons resultados das cotadas e a perspetiva de que o plano de infraestruturas dos EUA seja aprovado ainda esta semana ajudaram ao sentimento positivo.Entre as cotadas com maior peso no índice nacional destacaram-se a EDPR, com uma subida de 2,32%, para 20,26 euros, e a EDP, com um ganho de 1,30%, até aos 4,43 euros.As maiores subidas do dia pertenceram, no entanto, à Novabase, que escalou 4,30%, para 4,85 euros, seguida da Corticeira Amorim, que avançou 3,05%, para 10,82 euros, em vésperas de apresentar resultados. Nota ainda para a valorização de 2,62% da Nos, que encerrou nos 3,206 euros.A Galp e a Jerónimo Martins, duas das cotadas com maior influência no PSI-20, ganharam 0,51% e 0,35%, para os 8,266 euros e 17,235 euros, respetivamente. A retalhista renova máximos de 28 de fevereiro de 2018.Já a Sonae, que tocou em máximos de 18 meses na primeira metade da sessão, animada pelo anúncio da venda de 25% do Continente, acabou por ir perdendo gás e terminou o dia no vermelho, a deslizar 0,30%, para os 83 cêntimos.As maiores quedas do dia foram protagonizadas pela Semapa, com uma quebra de 3,10%, para 11,26 euros, e pela Altri, que recuou 1,57% para 5,015 euros.Também no vermelho fecharam o BCP (-0,42%, para 11,95 cêntimos), Navigator (-0,20%, para 3,03 euros) e CTT - com um recuo de 0,11% para 4,38 euros.