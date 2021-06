PSI-20 estreia junho em alta com Galp a liderar subidas

O PSI-20 encerrou a sessão inaugural de junho a avançar 0,71%, para os 5.216,79 pontos, acompanhando a tendência positiva observada nas principais praças europeias. Doze das cotadas fecharam no verde, enquanto uma terminou o dia inalterada e as restantes cinco caíram.A liderar os ganhos em Lisboa estiveram as ações da Galp, BCP e Corticeira Amorim. A EDP, pelo contrário, impediu maiores subidas no índice.Num dia em que os preços do crude estão em forte alta, as ações da petrolífera escalaram 2,21%, para os 10,405 euros, tendo tocado máximos desde 16 de março.O BCP avançou 2,01%, fechando nos 16,23 cêntimos, enquanto a Corticeira Amorim subiu 1,74%, para os 10,50 euros, em máximos desde março.A travar maiores ganhos esteve principalmente a EDP, que cedeu 1,04%, para 4,656 euros.Ainda no vermelho fecharam a Ramada, com uma queda de 1,27%, e a Pharol (-0,95%).A Semapa, que na véspera anunciou uma subida de mais de 40% nos lucros trimestrais, recuou 0,34%, para 11,66 euros, enquanto a Ibersol, que revelou ontem uma quebra de 75% nos lucros, caiu 0,33%.A REN foi a cotada que terminou o dia sem qualquer alteração.(Notícia atualizada)