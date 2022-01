PSI-20 estreia novo ano a subir com BCP a liderar ganhos

O PSI-20 entrou em 2022 a ganhar, acompanhando a tendência positiva vivida nas principais praças europeias. O índice abriu a subir 0,34% e às 8:18 subia 0,61% para os 5.603,68 pontos.Das 19 cotadas do índice 15 apresentavam subidas, enquanto duas seguiam no vermelho e outras duas - Novabase e Ibersol - mantinham-se inalteradas.A comandar os ganhos está o BCP, com o banco liderado por Miguel Maya a avançar 2,27%, para os 0,1441 euros, seguido dos CTT, que assim dão continuidade ao melhor desempenho do PSI-20 em 2021, com uma subida de 1,98%, para os 4,645 euros.No retalho, a Sonae ganha 1,99%, até aos 1,023 euros, e a Jerónimo Martins sobe 0,20%, para 20,14 euros.No setor energético, a Greenvolt lidera com uma valorização de 1,26%, para 6,43 euros, a Galp sobe 1,22%, até aos 8,624 euros, e o grupo EDP segue misto: a EDP ganha 0,95%, para 4,878 euros, enquanto a EDP Renováveis é a cotada mais penalizada, ao cair 0,82%, para os 21,72 euros.