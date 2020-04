PSI-20 faz quatro em linha no verde com BCP e EDP a somarem 4,5%

A bolsa nacional fechou em alta, com o principal índice, o PSI-20, a contar a segunda semana consecutiva de ganhos, depois de se ter mantido as últimas quatro sessões firme no verde. O índice nacional somou 3,07% para os 4.196,31 pontos, e atingiu hoje um máximo desde 11 de março.





Lá fora, as principais praças europeias mostram ganhos sólidos, acima de 1%, num dia em que os estímulos económicos voltam a levantar a moral. A Reserva Federal norte-americana anunciou que planeia injetar nas empresas e governos estaduais um apoio de 2,3 biliões de dólares, contrariando desta forma o pessimismo que poderia vir associado a um novo aumento dos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos, que cresceram em quase 17 milhões nas últimas três semanas.





Mais perto, o Eurogrupo retoma as negociação para avançar com o "pacote mais amplo e ambicioso" que alguma vez foi aprovado por este órgão, de acordo com o presidente do Eurogrupo e ministro das Finanças português, Mário Centeno. Os líderes das finanças europeias voltam a juntar-se depois de no último encontro, na terça-feira, terem falhado um acordo.





Por cá, BCP e EDP são os pesos pesados que se destacam no verde e impulsionam a bolsa nacional. O banco liderado por Miguel Maya valorizou 4,57% para os 10,30 cêntimos, depois de ter chegado a tocar nos 10,34 cêntimos na sequência de uma subida de 4,97%. O registo positivo repete-se pela quarta sessão consecutiva, hoje que é a primeira sessão desde que a Standard & Poor’s cortou a perspetiva do banco, de positiva para estável, e aproveitou para ressalvar que não existe a ameaça de uma nova revisão em baixa, uma vez que o "outlook" não está negativo.

A S&P considera que o BCP vai continuar a dar lucros e a defender a sua base de clientes, apesar de perspetivar uma deterioração da qualidade dos ativos, com o crédito malparado a reverter a tendência de descida nos últimos anos.





A EDP ficou ligeiramente atrás da instituição financeira, ao avançar 4,56% para os 3,76 euros. A ocupar dois dos lugares cimeiros estão as papeleiras Semapa e Altri, que ganharam 5,32% para os 9,31 euros e 5,14% para os 4,34 euros, respetivamente. A Navigator fica mais abaixo na tabela, mas ainda assim com uma forte valorização, de 3,70% para os 2,41 euros.





A contrariar o bom desempenho do índice ficam apenas a Ibersol, cujos títulos desceram 1,76% para os 4,47 euros, e a mais pesada Jerónimo Martins, que terminou com uma quebra ligeira de 0,20% para os 15,14 euros.



