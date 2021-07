PSI-20 fecha com maior subida da Europa à boleia da JM e Altri

O PSI-20 despediu-se da semana com uma subida de 0,77%, para os 5.146,87 pontos, máximo de duas semanas e a maior subida entre as principais bolsas europeias.O índice viu 11 das 18 cotadas valorizar, enquanto duas - Ibersol e Novabase - fecharam inalteradas e cinco terminaram o dia no vermelho.O principal impulso para o PSI-20 veio da Jerónimo Martins, que avançou 3,99%, para os 16,15 euros, o valor mais elevado em 15 meses. Também a Altri brilhou esta sexta-feira com um ganho de 3,91%, para os 5,45 euros, após anunciar a data da Oferta Pública Inicial (IPO) da sua filial para as energias renováveis, a GreenVolt.Nota ainda para os CTT, com uma subida de 2,24%, que fecharam acima dos cinco euros, nos 5,01 euros, pela primeira vez desde 31 de outubro de 2017.No setor energético, a EDPR avançou 0,96%, para os 19,99 euros, enquanto a REN subiu 0,64%, cotando nos 2,35 euros, a EDP valorizou 0,13%, para 4,586 euros. Já a Galp cedeu 0,23%, para os 9,42 euros, num dia em que os investidores aguardam pela decisão da OPEP+ sobre a produção de crude.A travar maiores ganhos em Lisboa estiveram as ações do BCP, que recuaram 1,97%, para os 13,45 cêntimos, acompanhando as quedas do setor financeiro em toda a Europa.Também a Corticeira Amorim sofreu uma queda de 1,82%, para os 10,78 euros.