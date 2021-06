PSI-20 fecha em leve alta com EDP a subir mais de 1%

O PSI-20 fechou a sessão desta segunda-feira a ganhar 0,04%, para os 5.139,59 pontos. O índice terminou o dia em linha com a maioria das praças europeias, mas foi das bolsas com pior desempenho. Sete cotadas fecharam no verde, uma encerrou inalterada e as restantes 10 não evitaram quedas.A liderar os ganhos no PSI-20 estiveram as ações da EDP, com uma valorização de 1,09%, para os 4,528 euros. Ainda pela positiva destacaram-se a Nos, que avançou 0,90%, para 2,928 euros, e a Corticeira Amorim, com uma subida de 0,58%, fechando nos 10,40 euros.Ainda em alta estiveram os títulos dos CTT e Galp, com subidas de 0,35%, para 4,295 euros, e de 0,33%, para 9,868 euros, respetivamente.A travar a subida do índice estiveram, sobretudo, a REN, que cedeu 0,66%, para 2,27 euros, o BCP, que recuou 0,37%, fechando nos 16,01 cêntimos, a EDP Renováveis, com uma queda de 0,11%, para 18,58 euros, e a Jerónimo Martins, que deslizou 0,09%, terminando o dia nos 15,945 euros.As papeleiras Altri e Navigator perderam 0,44% e 0,48%, respetivamente.