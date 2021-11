PSI-20 fecha em terreno positivo com BCP a disparar quase 2%

O banco liderado por Miguel Maya liderou os ganhos, com uma subida de 1,98%, depois de ter recebido uma recomendação positiva por parte da casa de investimentos Oddo BHF, com uma revisão em alta do preço-alvo para 0,22 euros. As ações do BCP fecharam a valer 0,15 euros.Com uma valorização superior a 1%, encerraram também algumas das principais cotadas do PSI-20 como é o caso da NOS (1,96%), EDP (1,35%) e EDP Renováveis (1,39%). Tanto o BCP como a EDP estão a beneficiar das boas avaliações dos analistas do CaixaBank/BPI, que colocaram as cotadas na recente lista de ações favoritas.

Em contraciclo, ficou o setor do retalho. A Jerónimo Martins deslizou 0,06%, para 19,50 euros, enquanto a Sonae caiu 0,80%, para 0,99 euros. A Ramada Investimentos foi a cotada que mais perde (-3,26%) no índice.Na Europa, o Stoxx 600, índice que integra as 600 maiores cotadas da Europa, subiu 0,19%, para 480,15 pontos. Nas restantes praças europeias, o DAX alemão caiu 0,25%, o francês CAC-40 deslizou 0,03% e o IBEX-35 desvalorizou 0,13%. Já o italiano FSTE MIB somou 0,74%.