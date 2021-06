PSI-20 fecha levemente positivo com ganhos no último fôlego. CTT em máximos de 2017

O PSI-20 encerrou esta quarta-feira a subir uns modestos 0,02%, para os 5.113,40 pontos, graças a ganhos nos instantes finais de negociação.Das 18 cotadas do índice, nove fecharam positivas, duas inalteradas e sete no vermelho. A travar o desempenho do índice estiveram Sonae, EDP e Jerónimo Martins.Os CTT lideraram as valorizações, com uma subida de 1,17%, para os 4,315 euros, máximo desde 1 de novembro de 2017. A dar força ao índice estiveram ainda as ações da EDP Renováveis, comum ganho de 0,69%, para os 18,97 euros.Entre as cotadas com maior peso, o BCP avançou 0,19%, para os 15,57 cêntimos, e a Galp valorizou 0,04%, fechando nos 9,628 euros.A pressionar a praça de Lisboa estiveram, contudo, a Sonae, que recuou 1,18%, para os 0,7935 euros, a EDP, que cedeu 0,29%, para os 4,527 euros, e a Jerónimo Martins, que deslizou 0,06%, para os 15,86 euros.A maior queda do dia, contudo, pertenceu à Novabase, com uma descida de 1,19%, para os 4,16 euros.