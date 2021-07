PSI-20 fecha melhor sessão em quatro meses com ganhos de 4% de BCP e EDP Renováveis

Mas quem liderou os ganhos foi mesmo a EDP Renováveis, com uma subida de 4,47% para os 20,58 euros por ação, com a EDP a ganhar também 2,04% para os 4,450 euros.



A petrolífera Galp fecho o dia a subir 2,40% para os 8,524 euros por ação, numa sessão marcada pela escalada dos preços do petróleo, Bank Millennium disparou mais de 8% , a maior subida em cinco meses e com o triplo do volume negociado, depois de quatro sessões consecutivas de quedas e depois de o banco afundar perto de 18% desde o passado dia 24 de junho até ao final da última sessão, pressionado pela expectativa de prejuízos associados à conversão de créditos na Polónia.Mas quem liderou os ganhos foi mesmo a EDP Renováveis, com uma subida de 4,47% para os 20,58 euros por ação, com a EDP a ganhar também 2,04% para os 4,450 euros.A petrolífera Galp fecho o dia a subir 2,40% para os 8,524 euros por ação, numa sessão marcada pela escalada dos preços do petróleo,

O índice PSI-20 fechou a segunda sessão consecutiva em alta com um ganho de 1,78% para os 4.987,12 pontos, num dia em que todas as praças europeias terminaram com ganhos robustos, dando seguimento à recuperação começada ontem.Com este desfecho, a bolsa nacional regista a maior valorização diária desde meados de março deste ano, num dia em que apenas uma empresa perdeu força.O Banco Comercial Português (BCP) ganhou 4,03% para os 12,39 cêntimos por ação, com a ajuda do banco na Polónia.animados pelo aumento do apetite pelo risco, apesar da subida dos stocks nos EUA.

Os inventários norte-americanos de crude aumentaram em 2,11 milhões de barris na semana passada, depois de oito semanas consecutivas em queda.