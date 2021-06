PSI-20 fecha na "linha de água" com queda da Galp a ofuscar ganho da EDP Renováveis

Já a EDP terminou o dia com um ganho de 0,93% para os 4,54 euros por ação, com a Royal Bank of Canada (RBC) Capital Markets a elevar a recomendação da empresa de "sector perform" para "outperform" e um preço-alvo de 5,10 euros.



Citi ter iniciado a sua cobertura com uma recomendação de "comprar" e um preço alvo que lhe confere uma valorização potencial de 15%, face ao fecho de ontem.

O índice PSI-20 terminou a sessão desta segunda-feira praticamente inalterado com uma ténue queda de 0,01% para os 5.086,75 pontos, numa altura em que o aumento de casos de covid-19 em alguns países da Europa vai mantendo os investidores afastados dos ativos de maior risco, como as ações.Entre os destaques do dia estiveram as duas empresas do grupo EDP, depois de um par de casas de investimento terem revisto a cobertura que fazem destas companhias.A EDP Renováveis valorizou 2,47% para os 19,09 euros por ação, depois de oA cair esteve a petrolífera Galp Energia, com uma desvalorização de 2,38% para os 9,37 euros por ação, num dia em que os preços do petróleo seguem em queda. Tanto o Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, (-1,51%), como o norte-americano WTI (1,34%) corrigiram após terem tocado em máximos na semana anterior.