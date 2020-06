PSI-20 fecha no verde com EDP a subir mais de 2,5%

Contudo, os investidores estão convictos de que os Governos não deverão retroceder na trajetória para a normalidade e que o pior da pandemia já terá sido ultrapassado. Ainda a sustentar os ânimos tem estado o pacote de estímulos da Fed, que está a dar a mão às empresas, e a perspetiva de que a administração de Trump avance com um investimento em infraestrutura de cerca de 1 bilião de dólares.Em Lisboa, a EDP destacou-se no pódio dos ganhos ao somar 2,52% para os 4,19 euros.

A ultrapassar o registo da elétrica esteve apenas a Novabase, que avançou 3,15% para os 3,27 euros.



Também a exibir fortes ganhos esteve o setor do papel, com a Navigator a valorizar 1,19% para os 2,22 euros, a Semapa a subir 0,93% para os 8,64 euros e a Altri a apreciar 0,74% para os 4,35 euros.



Na extremidade oposta do espetro ficou a Nos. A empresa de telecomunicações liderou as perdas com uma quebra de 2,31% para os 3,81 euros. A Nos anunciou esta quarta-feira que estabeleceu uma parceria estratégica com a Armilar Venture Partners para a empresa de venture capital assegurar a gestão do primeiro Fundo de Investimento em startups de base nacional com investigação e desenvolvimento (I&D) em soluções enquadradas no ecossistema 5G.

(Notícia atualizada às 16:49)