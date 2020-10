PSI-20 fecha no vermelho após quase três horas de negociação suspensa

Paris, Amesterdão, Dublin e Bruxelas.





CaixaBank BPI anteciparam que os lucros da cotada terão caído 61% no terceiro trimestre deste ano

O índice PSI-20 fechou a sessão desta segunda-feira, 19 de outubro, a perder 0,23% para 4.218,14 pontos, com 10 cotadas em alta, seis em queda e duas inalteradas. Esta foi uma sessão pouco habitual em Lisboa, já que a negociação bolsista esteve interrompida durante quase três horas devido a problemas técnicos registados pela Euronext , a empresa que gere a negociação do principal índice nacional e ainda a transação acionistas das bolsas deA praça lisboeta registou mesmo uma das maiores desvalorizações observadas no velho continente, isto num dia em que apesar de ter predominado o pessimismo, o índice espanhol Ibex acabou por encerrar em alta. As dificuldades negociais que continuam a dificultar um acordo nos Estados Unidos quanto a um pacote adicional de estímulos económicos e a adoção, na Europa, de medidas mais restritivas para travar a pandemia, como são exemplos recentes Paris e Londres, pesaram no sentimento dos investidores.O setor da indústria química foi o que mais caiu no velho continente, enquanto as subidas dos setores da banca e imobiliário impediram o registo de maiores perdas por parte das bolsas europeias.No plano nacional, o grupo EDP e a Ibersol merecem a nota de maior destaque pela negativa. A EDP recuou 1,16% para 4,498 euros e a EDP Renováveis caiu 2,12% para 16,64 euros.Já a Ibersol depreciou 3,17% para 3,97 euros, cotação que representa o valor mais baixo da cotada desde 15 de maio.Também a contribuir para a queda do PSI-20 esteve o setor do retalho, com a Jerónimo Martins a descer 0,34% para 14,525 euros e a Sonae a deslizar 0,38% para 52,6 cêntimos.A travar uma queda mais acentuada em Lisboa esteve em especial o setor do papel, já que a Semapa somou 2,26% para 7,25 euros, a Altri ganhou 1,99% para 3,80 euros e a Navigator apreciou 0,88% para 2,062 euros.No setor da energia, se o grupo EDP transacionou no vermelho, as restantes cotadas fecharam em alta. A Galp Energia cresceu 0,12% para 8,182 euros e a REN subiu 0,20% para 2,485 euros. Ainda a impedir maiores perdas estiveram o BCP (+0,39% para 7,8 cêntimos), a Nos (+1,69% para 3,128 euros) e os CTT (+0,20% para 2,485 euros).Esta subida dos correios nacionais surgiu num dia em que os analistas do(Notícia atualizada)