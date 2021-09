PSI-20 fecha no vermelho, com EDP Renováveis a tombar mais de 4%

A bolsa de Lisboa fechou a sessão desta quarta-feira a ceder 0,78%, para 5.347,99 pontos. Das 18 cotadas que compõem o índice, dez terminaram a descer e oito a subir.O tombo de mais de 4,12% da EDP Renováveis e de 2,55% da EDP pesou na sessão, num dia em que as cotadas do grupo acompanharam a tendência de queda do setor das "utilities" na Europa. Este setor foi aquele que mais caiu no Stoxx 600, com perdas de 2,9% esta quarta-feira, após vários governos admitirem intervenções para travar a escalada nos preços da eletricidade.Ainda nos pesos-pesados do índice de referência, o BCP e a Jerónimo Martins também terminaram o dia em terreno negativo. O banco depreciou 0,31% para 12,85 cêntimos e a dona do Pingo Doce cedeu 0,20% para 17,77 euros.A Semapa depreciou 1,92% para 12,26 euros, a Pharol caiu 1,6% para 9,21 cêntimos e a Ibersol desvalorizou 1,36%, a cotar nos 5,80 euros.A Galp travou maiores perdas na sessão em Lisboa, sendo a cotada em destaque entre os ganhos. A petrolífera valorizou 1,61%, a cotar nos 8,352 euros.Nota ainda para a Altri, que fechou a valorizar 1,27% para 5,57 euros. A Ramada também registou ganhos de 1,03%, para 5,90 euros.O PSI-20 acompanhou a tendência de quedas verificada nas principais praças europeias, num dia em que o Stoxx 600 desvalorizou 0,68% para 464,47 pontos, registando um mínimo de 30 de julho.(notícia atualizada)