PSI-20 fecha no vermelho com quedas da Altri e da EDP Renováveis a pesar em Lisboa

A bolsa de Lisboa fechou a sessão desta terça-feira no vermelho, a ceder 0,4% para 5.497,53 pontos. A queda de 4,33% da Altri e também da EDP Renováveis, que caiu 2,18%, pesaram em Lisboa.Das 19 cotadas que compõem o índice de referência nacional, 12 fecharam o dia a cair, seis a subir e apenas uma inalterada, a Novabase.A Altri liderou as quedas nesta sessão, a ceder 4,33% para 5,08 euros, num dia em que o Bestinver baixou a recomendação da papeleira para "vender". O analista Ignacio Arce, da Bestinver Securities, reviu em baixa a recomendação da Altri, de "manter" para "vender", de acordo com uma nota de research, citada pela Bloomberg.A EDP Renováveis cedeu 2,18% na negociação desta terça, com os títulos a cotar nos 21,54 euros. Também a casa-mãe, a EDP, terminou o dia em terreno negativo, a depreciar 0,36% para 4,751 euros.Ainda no tema da energia, a Greenvolt recuou 1,96% para 6,01 euros; ajá a Ren cedeu 0,2% para 2,47 euros.Já do lado dos ganhos, o desempenho na sessão dos três pesos-pesados Galp, BCP e Jerónimo Martins travou maiores quedas. Deste trio de cotadas a Galp registou a maior subida, ao valorizar 2,04% para 8,81 euros, num dia em que o petróleo está em alta, com o brent do Mar do Norte a valorizar mais de 2,5%. Os títulos do banco liderado por Miguel Maya apreciaram 1,46% para 0,1464 euros e a Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, apreciou 0,51% para 19,52 euros.O índice lisboeta acompanhou, assim, as quedas registadas nas principais praças europeias, onde a subida dos casos de covid-19 está a pesar no sentimento dos investidores, nomeadamente em como poderá abrandar a retoma económica. A grande maioria dos setores do Stoxx 600 esteve a negociar no vermelho esta terça-feira, com destaque para as perdas do setor da tecnologia.(notícia atualizada)