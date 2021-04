PSI-20 fecha no vermelho pressionado por energéticas

O PSI-20 cedeu 0,16%, para os 5.012,61 pontos esta terça-feira, acompanhando a tendência vermelha observada nas principais praças europeias.O setor energético pesou na praça portuguesa, com EDP, Galp e REN todas a fecharem abaixo da linha d'água, invertendo dos ganhos com que arrancaram a negociação.A EDPR foi a única cotada das energias a registar um desempenho positivo, com uma subida de 0,97%, para os 20,72 euros. Já a EDP recuou 0,73%, fechando nos 4,79 euros, enquanto a Galp cedeu 0,65%, para os 9,44 euros, e a REN deslizou 0,41%, para 2,43 euros.A maior queda do dia, contudo, pertenceu aos CTT, que viram a cotação cair 2,27%, para os 3,66%.Pela positiva, destacaram-se, além da EDPR, a Corticeira Amorim, com um ganho de 1,10%, para 10,10 euros, e a Novabase, que avançou 1%, para os 4,06 euros.Ainda no verde fecharam a Ramada (+0,63%), Ibersol (0,32%) e Jerónimo Martins (0,04%). O BCP fechou inalterado nos 0,12 euros.A perspetiva do fim do estado de emergência e o novo alívio das restrições a partir de 3 de maio animaram a Ibersol, cuja atividade tem sido muito condicionada pelas medidas de combate à pandemia.(Notícia atualizada às 16:55)