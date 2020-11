PSI-20 fecha terceira semana de ganhos com CTT e Altri a somarem cerca de 4%

A bolsa nacional encerrou em alta, com o PSI-20 a registar um ganho de 1,30% para os 4.424,15 pontos. Esta é a terceira semana em que o índice nacional termina com saldo positivo.





Na Europa as principais praças movem-se também no sentido ascendente, no dia em que a farmacêutica Pfizer anunciou que vai requerer a aprovação da sua vacina para a covid-19 com caráter de urgência. Depois de divulgada esta informação, foi noticiado que a União Europeia deverá despender 10 mil milhões de dólares em vacinas.





Em Lisboa, o destaque recai sobre os CTT e a papeleira Altri, que lideram os ganhos na bolsa nacional por esta ordem.



A operadora de correios nacional valorizou 4,06% para os 2,43 euros, depois de divulgado que o PS está a negociar com o PCP o controlo público parcial dos CTT. O controlo público dos CTT não significa nacionalizar 100% do capital, mas sim adquirir ações para que o Estado venha a ser o maior acionista. Neste caso, significa que o Estado terá de ter uma posição superior a 13,12%. Durante a sessão, a cotada chegou a subir 4,70% para um máximo de 21 de outubro, os 2,45 euros.





A Altri fechou a avançar 3,79% para os 4,11 euros, depois de ter tocado os 4,132 euros, um máximo de 21 de setembro. A papeleira divulgou ontem, já após o fecho, que registou nos primeiros nove meses deste ano um resultado líquido de 24,3 milhões de euros, o que reflete um recuo de 73,2% face ao mesmo período do ano passado. Ainda assim, a cotada surpreendeu pela positiva face às expectativas.





Ainda fortes no verde estiveram as cotadas do grupo EDP, que somam 1,57% para os 4,52 euros no caso da elétrica-mãe e 1,97% para os 17,60 euros no caso da subsidiária de energias renováveis, num dia de ganhos pujantes para o setor das utilities a nível europeu.