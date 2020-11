PSI-20 fecha terceira sessão de ganhos catapultado pela EDP

A bolsa nacional fechou em alta esta terça-feira, 3 de novembro, pela terceira sessão consecutiva, depois de ter atingido na quinta-feira o valor mais baixo desde março. Desde então, manteve-se a tendência positiva na praça de Lisboa, que fechou hoje o dia com sinal verde, ainda que com ganhos mais ligeiros do que a generalidade das bolsas europeias.





Com 10 cotadas em alta e sete em queda, o PSI-20 valorizou 0,76% para 4.049,65 pontos.





Na Europa, os ganhos são superiores a 2%, numa sessão em que as eleições presidenciais dos Estados Unidos estão no centro das atenções. Segundo a Bloomberg, depois da incerteza das últimas semanas, o mercado está agora confiante de que haverá um resultado claro após a votação, e que o democrata Joe Biden ocupará o lugar de Donald Trump na Casa Branca.





Nesta altura, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, valoriza 2,32% para 355,92 pontos, impulsionado sobretudo pela valorização de mais de 4% da banca, depois de o BNP Paribas se ter juntado aos pares europeus e ter apresentado provisões para o malparado inferiores ao esperado.





Por cá, os ganhos foram impulsionados sobretudo pelas cotadas do grupo EDP. A EDP Renováveis destacou-se nas subidas, com uma valorização de 3,45% para 16,78 euros, enquanto a casa-mãe avançou 1,15% para 4,314 euros.





Ainda na energia, a Galp somou 0,71% para 7,348 euros.





A contribuir para os ganhos do PSI-20 estiveram ainda o BCP, com uma subida de 0,91% para 7,75 cêntimos, e os CTT, que somaram 1,35% para 2,25 euros, na véspera da apresentação de resultados do terceiro trimestre.





Além dos CTT serão conhecidas na quarta-feira as contas da Nos, que fechou o dia de hoje a cair 0,07% para 3,012 euros.





Do lado das descidas ficaram também a Navigator e a Semapa, com quedas de 1,72% para 1,946 euros e 1,18% para 6,71 euros, respetivamente, e a Jerónimo Martins, que cedeu 0,9% para 13,715 euros.