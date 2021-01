PSI-20 finaliza semana no vermelho. Galp, Jerónimo e EDP pesam

A bolsa nacional abriu em queda, com o índice PSI-20 a descer 0,43% para os 5.093,46 pontos. A contribuir para este desempeno estão 12 cotadas no vermelho, deixando apenas duas a espreitar no verde e quatro "perdidas" entre os dois polos, que exibem neutralidade.





Por cá, a Galp, a Jerónimo Martins e a EDP são os pesos pesados em destaque, já que encabeçam as perdas do índice, apenas intervalados pela Navigator.





A Galp quebra 1,02% para os 9,29 euros, numa semana que foi de "sobe-e-desce" para a cotada mas que termina mesmo com saldo negativo. A petrolífera segue para já em sintonia com o petróleo, que perde fôlego numa altura em que o dólar, a moeda em que esta matéria-prima é denominada, recupera forças.





A Jerónimo Martins é a segunda cotada que mais quebra, com uma descida de 0,92% para os 14,51 euros. Depois conta-se a Navigator, que cede 0,79% para os 2,53 euros e coloca-se entre dois pesos pesados, já que no encalço está a EDP, a desvalorizar 0,79% para os 2,53 euros.



A elétrica vive esta descida na primeira sessão após o seu maior acionista, a China Three Gorges (CTG), ter alienado 100 milhões de ações da EDP, representativas de cerca de 2,52% do capital da elétrica nacional, numa operação destinada a investidores institucionais. A CTG encaixou aproximadamente 534 milhões de euros com a venda a um preço unitário que ascendeu a 5,34 euros. Segundo o comunicado da elétrica divulgado ontem à noite junto da CMVM, a liquidação da colocação ocorre a 19 de janeiro.

(Notícia atualizada às 08:23)